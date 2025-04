Označujejo ga za enega najhujših serijskih posiljevalcev, žrtve omamil in vse posnel (FOTO in VIDEO)

Serijski posiljevalec, ki je bil prejšnji mesec obsojen zaradi posilstva 10 žensk v Združenem kraljestvu in na Kitajskem, je napadel tudi več deset drugih žrtev, preden so ga aretirali. Londonska metropolitanska policija je sporočila, da je 23 žensk predložilo nove obtožbe zoper Zhenhao Zoua (28) po pozivu, naj izsledijo druge morebitne žrtve moškega, ki ga je policija opisala kot »nevarnega spolnega plenilca«.

Zou je bil marca spoznan za krivega v 11 točkah obtožnice posilstva, voajerizma in številnih drugih kaznivih dejanj, vključno s posedovanjem ekstremnih pornografskih slik in mamil z namenom storitve spolnega kaznivega dejanja.

Povabil jih je na pijačo, jih omamil in napadel

Preiskovalci pravijo, da dokazi, vključno s posnetki, najdenimi na Zoujevih napravah, nakazujejo, da je morda več kot 50 drugih žrtev, ki jih še niso identificirali. Nekatere ženske, ki so podale nove obtožbe proti Zouu, so v Združenem kraljestvu, nekatere na Kitajskem in nekatere v drugih delih sveta, je še sporočila policija.

Policija in tožilci so povedali, da je Zou, ki se je na spletu imenoval tudi Pakho, uporabljal WeChat in aplikacije za zmenke, da bi spoznal druge študentke kitajskega rodu. Povabil jih je na pijačo, jih omamil in nato napadel v svojih stanovanjih v Londonu in na Kitajskem, je navedel CNN.

Tožilci so povedali, da je bilo veliko njegovih žrtev nezavestnih in nemočnih zaradi mamil, ki jim jih je dajal. Nekaj ​​napadov je skrivaj posnel z mobilno napravo in skritimi kamerami. Policija je povedala, da je žrtvam vzel tudi predmete, kot so nakit in oblačila.

Zou je bil aretiran januarja 2024, potem ko ga je ena od žrtev prijavila policiji. Je iz bogate kitajske družine in bil je videti očarljiv in ima doktorat iz inženirstva.