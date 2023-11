Ovadili dve osebi zaradi napada na državljana Srbije

Policija v Zadru je kazensko ovadila dve osebi zaradi napada na državljana Srbije v soboto na predvečer tekme v regionalni košarkarski ligi Aba med Zadrom in Crveno zvezdo. Osumljenca, stara 21 in 26 let, so tudi priprli, sumijo ju kaznivega dejanja nasilnega vedenja zločina iz sovraštva.

Osumljena sta, da sta v soboto okoli 20. ure v mestnem naselju Voštarnici z majicama in šali zakritima obrazoma fizično napadla državljana Srbije, stara 55 in 46 let. 55-letnik je bil lažje poškodovan, pomagali so mu v splošni bolnišnici Zadar. V zvezi z drugim dogodkom dan pozneje, v katerem so prav tako napadli državljana Srbije, stara 29 in 36 let, kriminalistična preiskava še poteka.

Zahtevali prazno dvorano

V dveh ločenih napadih so poškodovali dva novinarja Mozzart Sporta in člana upravnega odbora Crvene zvezde. Beograjski klub je pri vodstvu lige Aba zahteval, da se nedeljska tekma zaradi varnosti odigra pred praznimi tribunami, a je bil pri tem neuspešen, na koncu pa iz Zadra pričakovano odnesel zmago. Dogajanje pred tekmo domače ekipe proti gostom iz Srbije in po njej je bilo zelo napeto. Na območju zadrske policijske uprave so prijeli še 10 osumljencev zaradi nemirov na športnih tekmovanjih.

12 nasilnežev so skupno prijeli.

Hrvaške državljane, stare od 19 do 32 let, so prijeli zaradi utemeljenega suma, da so vzklikali sporočila, katerih vsebina izraža ali spodbuja sovraštvo ali nasilje na podlagi rasne, nacionalne, regionalne ali verske pripadnosti. V okviru kriminalistične preiskave so na podlagi odredbe občinskega sodišča v Zadru preiskali stanovanja in druge prostore prijetih oseb ter našli in zasegli večjo količino pirotehničnih sredstev ter eno, primerno za napade in poškodbe.