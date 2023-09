Otrok v vrtcu umrl zaradi mamil, trije v bolnišnici. Pod posteljo našli tole ...

Otrok, ki je bil v vrtcu le teden dni, je umrl v petek zaradi suma prevelikega odmerka mamil, poroča BBC. Še trije otroci so bili hospitalizirani, potem ko so bili izpostavljeni močnemu narkotiku v vrtcu v Bronxu. Nicholas bi novembra dopolnil komaj dve leti.

Dve osebi sta bili obtoženi umora in posedovanje mamil. Policija domneva, da so otroci, stari od osem mesecev do dveh let, v vrtcu vdihavali fentanil.

Med preiskavo v vrtcu so našli en kilogram fentanila »pod podlogo, kjer so prej spali otroci«, je v ponedeljek povedal glavni detektiv NYPD Joseph Kenney.

Policija pravi, da bi lahko količina mamil, ki so jih našli v vrtcu, ubila 500.000 ljudi. Fentanil, sintetično zdravilo proti bolečinam, je namreč 50-krat močnejše od heroina.