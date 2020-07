Otrok se je utopil v 20 centimetrih vode: Našega malega ni več

Ta teden je Hrvaško pretresla nova družinska tragedija, v kateri je umrl 17-mesečni otrok. Po pisanju Glasa Istre se je utopil v malem otroškem napihljivem bazenu, v katerem je bilo le 20 centimetrov vode.



Tragedija se je zgodila v Vinežu pri Labinu, kjer mlada družina živi komaj pol leta. Kot najemniki so se preselili iz Krapnja, hišo pa jim je dal v najem lastnik, ki živi v Nemčiji.



Hrvaški lokalni portal Labinština navaja, da so pred bolnišnico slišali le jok. »Nekdo od tam prisotnih se je po telefonu z nekom pogovarjal in je s skrušenim glasom sporočil, da 'našega malega ni več'«.



»To sta mlada človeka, videvala sem ju. V vozičku sta sprehajala tega nesrečnega otroka. To je strašno,« je povedala tamkajšnja prebivalka.



Policija je v torek okoli 13. ure prejela poročilo nujne medicinske službe iz Labina, da poskušajo oživiti otroka, malce starejšega od enega leta. Da oživljanje ni bilo uspešno, je potrdila tudi policija.