Mama se je kopala z otrokoma v Dravi, eden izginil, drugega so rešili (FOTO)

Hrvaška gorska reševalna služba, policija in gasilci iščejo otroka (6), ki je v ponedeljek, 7. julija, izginil v reki Dravi pri Belišću. Po poročanju 24sata naj bi se mama z otrokoma kopala na naravnem kopališču ob reki.

Drugi otrok (9) je bil rešen s strani občana, ki se je slučajno znašel v bližini.

Oglasila se je policija: »V Belišću se je včeraj okoli 19.40 na neurejenem kopališču reke Drave 31-letna ženska kopala z dvema mladoletnima otrokoma. Ko jih je rečni tok potegnil v korito reke, so se začeli utapljati. 46-letnik je nato iz vode rešil mater in 6-letnega otroka, medtem ko je 9-letni otrok izginil pod gladino.«

V Klinični bolnišnični center Osijek so prepeljali 31-letnico in 6-letnega otroka, ki sicer nista utrpela poškodb, a je bil otrok zadržan na opazovanju, so sporočili iz Policijske uprave osješko-baranjske.

Policisti Policijske postaje Belišće so preiskali obalo reke Drave, vendar otroka niso našli.

Na kraj dogodka so prispeli tudi gasilci s čolni iz Prostovoljnega gasilskega društva Belišće, pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe, Civilne zaščite ter potapljači Enote specialne in interventne policije Osijek, ki še vedno preiskujejo rečno strugo in obalo.

Otrok za zdaj še ni bil najden.