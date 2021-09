Otrok (3) v divjini preživel tri dni, poglejte reševalno akcijo (VIDEO)

(3) je svojim staršem povzročil veliko sivih las, njegovo iskanje je spremljala vsa Avstralija. Anthony se je izgubil v divjini pred tremi dnevi, po obsežni iskalni akciji pa so ga našli živega in zdravega. Anthony, ki je avtist in ne govori, je izginil iz svojega doma v petek. Družina se je bala, da ga je kdo ugrabil. Reševalci pa so ga našli približno 500 metrov od doma. Iz helikopterja so opazili, kako pije vodo iz potoka na posestvu svoje družine v Novem Južnem Velsu.Oblasti so sporočile, da je malček preživel brez poškodb, le z nekaj odrgninami, oblačila, ki jih je imel na sebi, pa so bila povsem mokra. V iskalni akciji je sodelovalo več kot 100 policistov, ki so več dni prečesavali okolico doma. Mesto, kjer so na koncu našli dečka, so med iskalno akcijo vekrat pregledali, trenutek, ko so dečka končno le uzrli, pa so posnele tudi policijske kamere.