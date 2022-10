Ostal brez porscheja: 28-letniku so trajno zasegli luksuzni avto

Na občinskem sodišču v Čakovcu se je zgodil precedens. Izrekli so sodbo, s katero so 28-letniku trajno odvzeli porscheja cayenna. Gre za že dvakrat pravnomočno obsojenega povratnika pri prometnih prekrških. Prav tako so mu za 12 mesecev odvzeli vozniško dovoljenje kategorije B, poročajo hrvaški mediji.

Policija je sporočila, da je nevarnost ogrožanja prometne varnosti večja od pravice do zasebne lastnine ali pravice do uporabe vozila.