Osnovnošolca brutalno pretepli in vanj vrgli škatlo za pico, na katero so prej urinirali

O šokantnem primeru vrstniškega nasilja tokrat poročajo iz Hrvaške, natančneje zgodilo se je v Slavoniji. Po družbenih omrežjih se je razširil poziv uporabnice, ki se ni obrnila stran od nasilja nad dečkom osnovnošolske starosti.

Vanj vrgli škatlo za pico, na katero so prej urinirali

Žrtev nasilja je deček v šestem razredu osnovne šole v Slavonskem Brodu, ki je izpostavljen sistematičnemu nasilju, ustrahovanju, poniževanju in fizičnim napadom skupine vrstnikov in učencev prvega razreda srednje šole. Dečka redno pretepajo, pljuvajo po njem, enkrat so vanj vrgli škatlo za pico, na katero so se prej vsi urinirali.

Posebej strašljiv je primer, ko so ga prisilili, da je sedel na vrtiljak, ki so ga nato pospešili z električnim skuterjem in vse posneli. Deček je omedlel in končal v bolnišnici, je tako zapisano v objavi. V bolnišnici je bil tudi na slikanju prsnega koša, potem ko so ga fantje pretepli.

Policija vložila kazensko ovadbo

Policija je potrdila, da je prejela prijavo in storila vse, kar je v njeni pristojnosti, vendar ker so vpletene osebe mladoletne, ni mogoče pridobiti več informacij. Policija je kazensko ovadbo posredovala državnemu tožilstvu, o primeru pa je bil obveščen tudi center za socialno varstvo, so navedli hrvaški mediji.

Tudi mesto Slavonski Brod se je oglasilo o dogodku in ostro obsodilo nasilje med otroki. Tako so navedli, da je ravnatelj šole potrdil, da se je incident zgodil prejšnji teden, učenec pa je v šolo prišel v ponedeljek, 22. septembra. »Šola se je nato nemudoma odzvala, v skladu z veljavnimi protokoli za takšne situacije. Učenec je imel vidne zunanje poškodbe, v zadevo pa so bili vključeni Policijska uprava Brod-Posavina, Inštitut za socialno delo in Oddelek za šolsko medicino. Vse pristojne službe po dostopnih informacijah izvajajo ukrepe v okviru svojih pooblastil,« piše v sporočilu mesta.