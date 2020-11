Osumljenec za izginotje male Maddie poškodovan

Osumljenec za izginotje Maddie McCann Christian B. si je zlomil dve rebri v celici na kazenskem sodišču. Po pisanju Bilda je njegov odvetnik vložil tožbo proti uslužbencu na sodišču. Christian B. v zaporu v Kielu služi 21-mesečno zaporno zaradi prekrškov z drogo. V torek so ga prepeljali v okoli 300 kilometrov oddaljen kraj na rutinsko zaslišanje na sodišče. Le 40 minut po prihodu so ga odpeljali v bolnišnico z dvema zlomljenima rebroma.

Kako se je poškodoval?

Nemški mediji so objavili posnetke Christiana B., ki je iz sodišča prišel vklenjen v lisice. Povedali so, da je bil v bolnišnici zaradi zlomljenih reber le na kratko, potem pa so ga odpeljali nazaj na sodišče.



Ni povsem jasno, kako se je poškodoval, zato zdaj poteka preiskava. Njegov odvetnik je povedal, da so za poškodbe njegove stranke odgovorni varnostniki. Nasprotno pravijo varnostniki. Trdijo, da je Christian B. padel v zaporniški celici, medtem ko je čakal na zaslišanje.