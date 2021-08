Oropali prestižno pariško draguljarno

Nakradeno blago je pobasal v belo torbo.

V francoski prestolnici so neznanci v torek zvečer oropali znano in prestižno draguljarno Chaumet, ki deluje že od leta 1780. Policija je po sproženem alarmu prihitela na kraj zločina in začela preiskavo. Varnostne kamere so posnele maskiranega nepridiprava, ki je mirno vstopil v draguljarno na ulici Francoise I na Elizejskih poljanah ter se zaposlenim najprej predstavil kot kupec.Prosil je, naj mu pokažejo nekaj kamnov, nato pa potegnil revolver, ustrahoval zaposlene in zelo spretno in hitro v torbo pospravil za tri milijone evrov draguljev, nakita in dragih kamnov. In se odpeljal v noč, če verjamete ali ne, tiho, z električnim skuterjem.Zaposleni so povedali, da je nakradeno blago pobasal v belo torbo. Cestne kamere na sosednji ulici so posnele isto osebo na električnem skuterju z belo torbo. Pariška policija z nočnim lovom na tatove ni bila preveč uspešna, zato se je že zdelo, da se je rop slavne, luksuzne draguljarne posrečil. A včeraj so na avtocestnem počivališču na vzhodu države pri Metzu blizu meje z Nemčijo aretirala osumljenca, rojena v letih 1967 in 1977, ki naj bi imela pri sebi nekaj nakradenega blaga. Preiskava je v teku, policija pa več izjav ne želi dati.Torkov večerni rop ni edini večji draguljarski podvig tatov v Parizu. Leta 2009 so nepridipravi oropali draguljarno na Place Vendome in odnesli za skoraj dva milijona evrov nakita.