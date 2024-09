Oproščen po 56 letih čakanja na smrt

Japonsko sodišče je v ponovljenem sojenju izreklo oprostilno sodbo 88-letnemu Ivau Hakamadu, ki je bil leta 1968 obsojen na smrt. Veljal je za zapornika, ki je najdlje na svetu čakal na izvršitev smrtne kazni.

Sodišče je razsodilo, da 88-letni nekdanji boksar ni kriv umora svojega nekdanjega šefa, njegove žene in dveh otrok leta 1966.

Ivao Hakamada se zaradi bolezni izreka oprostilne sodbe ni udeležil.

Hakamada, ki je bil od leta 2014 zaradi čakanja na ponovno sojenje na prostosti, se zaradi slabega zdravja ni udeležil izreka sodbe, je pa bila prisotna njegova 91-letna sestra Hideko Hakamada. Pred sodiščem v mestu Šizuoka se je zbralo več sto njegovih podpornikov, ki so proslavili odločitev.

Tožilstvo podtaknilo dokaze

V zaporu je Hakamada preživel 46 let, a so se že kmalu začela pojavljati vprašanja o njegovi obsodbi zaradi suma o prikrojenih dokazih in prisiljenih izjavah. Glavni povod za ponovno sojenje pa je bila domneva, da je dokaze podtaknilo tožilstvo. Sodišče je potrdilo, da so preiskovalci prikrojevali dokaze. Dodatno pa so v razsodbi opozorili tudi na nečloveške načine zasliševanja, s katerimi so od Hakamada izsilili lažno priznanje.

Primer je očrnil japonski pravosodni sistem, ki po besedah kritikov včasih osumljence zadržuje kot talce. Japonska je edina večja industrializirana demokracija poleg ZDA, kjer ostaja v veljavi smrtna kazen. Ta ima tudi široko podporo v japonski družbi. Hakamada je že peti obsojenec na smrt, ki so mu v povojni Japonski omogočili ponovno sojenje in je bil oproščen.