Opravil poligon in umrl

Vsi kandidati morajo opraviti zdravstveni pregled.

Ne samo zmagovalci, tudi tisti, ki se uspešno prebijejo čez adrenalinske poligone in druge preizkušnje, so junaki: tako tudi udeleženec razvedrilne oddaje, ki je opravil zahtevani podvig, potem pa začel tožiti zaradi bolečin v prsih. Kljub takojšnjemu posredovanju in bolnišnični oskrbi je umrl.Zgodilo se je na poligonu v kalifornijski Santa Clariti, kjer so snemali epizodo ameriške različice sicer britanske oddaje Total Wipeout televizijske mreže TBS, ki na preizkušnjo postavlja tako fizično kot psihično moč tekmovalcev. Reševalci so že na prizorišču uporabili defibrilator, so poročale priče, a udeleženec je v bolnišnici pozneje vendarle izgubil boj.Pri televizijski hiši so svojcem izrekli sožalje, družina pa tragičnega dogodka ne komentira niti ni znano, ali bodo odgovornost za smrt poskušali pripisati producentom oddaje. Ti sicer tesno sodelujejo z zdravstvenim osebjem, ki vsakega kandidata na avdiciji temeljito pregleda in oceni morebitno tveganje ob udeležbi zaradi izjemno zahtevnih poligonov; ker so ti tako ekstremni in izdelani tako, da tekmovalca kar se da ovirajo na poti do cilja, morajo ustvarjalci upoštevati številna varnostna priporočila, med drugim morajo biti reševalci med snemanjem prisotni ves čas, poroča britanski The Sun.Kljub znanemu tveganju ne primanjkuje drznih kandidatov, zanimanje v ZDA je za oddajo, ki so jo snemali od leta 2008 do 2014, letos pa obnovili, izjemno, zmagovalec, ki najuspešneje premaga vse izzive, pa se lahko nadeja več kot 40 tisočakov vredne nagrade.