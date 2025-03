Opozorilo pred likvidacijo? Do Roberta se je pripeljal zamaskiran moški in streljal (FOTO)

V zagrebški četrti Dubrava so zjutraj odjeknili streli. Kot so za index.hr povedali očividci, naj bi bil strelec zamaskiran, do žrtve se je pripeljal s skuterjem, večkrat ustrelil in odbrzel v neznano.

Ni še znano, kdo je streljal in zakaj, preiskava incidenta namreč še poteka, so pa preiskovalci sporočili, da življenja občanov niso bila ogrožena, kar bi lahko pomenilo, da je bil napad načrtovan in usmerjen v točno določeno osebo. V napadu je bil namreč ranjen 57-letni moški, dobil naj bi več strelnih ran v spodnje okončine.

Reševalci nujne medicinske pomoči so ga prepeljali v bolnišnico, po neuradnih informacijah hrvaških medijev pa naj bi šlo za Roberta Palića, zoper katerega na hrvaškem sodišču ravno poteka sojenje zaradi domnevne utaje davkov pri uvozu luksuznih avtomobilov.

Palić naj bi bil del kriminalne združbe, ki je od različnih podjetij kupovala rabljena vozila višjega cenovnega razreda, nato pa so jih po fiktivno zvišanih cenah prodajali naprej podjetjem, ki so bila v lasti Palića.

Zgodilo se je okrog pol devetih zjutraj. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

Preiskava še poteka. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell