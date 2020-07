Opozorilo dopustnikom: pojdite na varno, močno bo pihalo!

Ob ohladitvi in hladni fronti, ki je zvečer dosegla Slovenijo , bo na območju Jadrana zapihala močna burja. Še zlasti se bo okrepila v torek zjutraj, na izpostavljenih mestih pa bo dosegla sunke tudi do 140 km/h.Zaradi močnega vetra tako obstaja velika možnost, da bodo zaprte nekatere izpostavljene cest pod Velebitom in mostovi na izpostavljene otoke, predvsem na otok Pag.Vremenoslovci opozarjajo tudi dopustnike v kampih: močan veter bo lahko prevračal in odnašal slabo pritrjene predmete.Burja se bo v torek čez dan umirila.