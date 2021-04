Opeharili so jo za 26 milijonov

40

milijonov so letos že pobasali v žepe.

Pod pretvezo, da preiskujejo hudo kaznivo dejanje na Kitajskem in da želijo zavarovati njeno premoženje, so jo prepričali, da je na njihove bančne račune nakazala tako rekoč vse svoje premoženje, osupljivih 26 milijonov evrov. Zgodba pretresa Hongkong, mediji pa jo opisujejo kot eno največjih telefonskih prevar v zgodovini.Nič hudega slutečo 90-letnico so najprej poklicali po telefonu in se ji predstavili kot visoki kitajski uradniki za varnost državljanov. Napovedali so svoj obisk, da bi ji okoliščine podrobneje predstavili v živo, potem pa se je v njenem dvorcu v elitni soseski The Peak zares prikazal možakar z lažnimi dokumenti in ji izročil telefon, prek katerega je prejela podrobna navodila za enajst transakcij na račune, nad katerimi naj bi bdele varnostne oblasti. Nakazila je opravila na skrivaj, saj je vendarle šlo za tajno misijo, kot so ji poudarjali, s katero bo lahko zavarovala svoje premoženje, v petih mesecih se je tako skupno odpovedala kar 26 milijonom!Da se delodajalka vede skrajno nenavadno in da je videti zelo zaskrbljena, je prva ugotovila hišna gospodinja, ki je nato obvestila milijonarkino hčer, ta pa policijo. Takoj je postalo jasno, da je 90-letnica nasedla prevari, preiskava pa je takoj privedla do 19-letnega osumljenca, ki so ga sicer izpustili po plačilu varščine.V Hongkongu živi izjemno veliko milijonarjev in milijarderjev, med katerimi so številni starostniki, ki živijo sami in so zato pogosto tarče prevarantov. Samo v prvi četrtini letošnjega leta in samo prek telefonov so opeharili premožne za 40 milijonov evrov, v lanskem letu pa za skupno 65.