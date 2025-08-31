STARŠEVSKA UGRABITEV?

Oliver (3) izginil, mama ga je kljub prepovedi odpeljala v tujino

Oba starša sta sicer živela na območju Costa del Sol, a ločeno.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto

N. P.
31.08.2025 ob 10:40
31.08.2025 ob 10:59
N. P.
31.08.2025 ob 10:40
31.08.2025 ob 10:59

Španska policija vodi obsežno preiskavo zaradi suma, da je ruska mati ugrabila svojega triletnega sina Oliverja P., ki je skupaj z očetom – Britancem – živel v Španiji. Oče je 4. julija prijavil izginotje dečka, špansko notranje ministrstvo pa je objavilo fotografijo in opis malega Oliverja: svetli lasje, visok 85 centimetrov in težak 15 kilogramov.

Preiskovalci primer uradno obravnavajo kot starševsko ugrabitev. Policija sumi, da je mati kljub sodni prepovedi zapustila Španijo in sina odpeljala v Rusijo. Oba starša sta sicer živela na območju Costa del Sol, a ločeno, sodna odločba pa je materi izrecno prepovedovala, da bi otroka odpeljala iz države. Za zdaj ni jasno, ali je bil zanjo izdan mednarodni priporni nalog.

