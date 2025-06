Tragično srečanje Olge z medvedom: raztrgal jo je med telefonskim pogovorom (FOTO)

Poročali smo, da nas je bralka Tanja opozorila na novo nevarno bližnje srečanje z medvedko v naselju Dolga vas pri Kočevju. Sredi dneva je bila v bližini hiš opažena medvedka z dvema mladičema.

Na severovzhodu Grčije, blizu meje z Bolgarijo, pa je medved v ponedeljek napadel dva pohodnika, pri čemer je enega ubil, o čemer smo že poročali tukaj. Napad medveda je stalnica tudi v Rusiji, kjer je pred leti medvedka z mladiči na poletnem sprehodu ob reki v Sibiriji napadla Olgo Moskaljevo, staro komaj 19 let, in njenega očima Igorja Ciganenkova.

Napad je poslušala Olgina mama Tatjana. Najstnica je v strahu namreč klicala svojo mamo in ji je celo uspelo govoriti z njo, preden jo je medved raztrgal. Olga in Igor sta se borila za življenje, a žal nista preživela.

Kaj se je zgodilo?

Med sprehodom ju je napadel rjavi medved. Medvedka je naprej ubila njenega očima, mu zdrobila lobanjo in zlomila vrat pred njenimi očmi. Ko je videla, kako je Igor podlegel poškodbam, je Olga opazila, da se medved premika proti njej.

Zbežala je 60 metrov stran od plenilca, vendar ga to ni ustavilo, da je ni ugriznil v nogo in podrl na tla. Nekako ji je sredi vsega kaosa uspelo poklicati mamo.

Pretresljive zadnje besede

Ko je mama Tatjana dvignila slušalko, je slišala svojo najstniško hčer, ki je kričala: »Mami, medved me žre! Mami, to je tako boleče. Mami, pomagaj!« Mati je to najprej odpisala kot šalo, nato pa je zaznala zelo resničen strah v Olginem glasu, pa tudi »zvoke medvedjega renčanja in žvečenja«, je povedala za Daily Mail. Tatjana je dodala: »Takrat bi lahko umrla od šoka.«

V paniki je poskušala stopiti v stik z možem, saj ni vedela, da je že mrtev. Mati je nato v obupanih klicih prosila oblasti in družino v bližnji vasi, naj pridejo do reke in pomagajo. V drugem telefonskem klicu je bilo slišati najstnico, ki je rekla: »Mami, medvedi so se vrnili. Vrnila se je in prinesla svoje tri mladiče. Žrejo me ...«

Olga je približno eno uro kasneje še enkrat poklicala in izrekla svoje zadnje besede Tatjani. »Mami, ne boli me več. Ne čutim bolečine,« je rekla materi. »Oprosti mi za vse, tako zelo te imam rada.«

Ko je Tatjana zadnjič slišala svojo hčer govoriti, je bila obupana, njen svak Andrej pa je pol ure kasneje na kraj napada prispel s policijo. Videli so medvedko, ki se je gostila z Igorjevim truplom, na tleh pa so videli tudi Olgine posmrtne ostanke. Reševalne službe so po nasilnem incidentu takoj poklicale šest lovcev, da bi našli in ubili medvedko in njene mladiče.

Mati je obujala spomine na Olgo in dejala: »Moja hči je bila tako zabavna. Bila je tako vesela, prijazna in topla ...«

Olga in Igor sta bila pokopana istega dne leta 2011, poroča ladbible.com.