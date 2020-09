Okuženi pobegnil iz bolnišnice, policija ga intenzivno išče (FOTO)

Ikea zaposluje: na voljo več kot 300 delovnih mest

Še malo in vrata v Ljubljani bo odprla Ikea, zato že na veliko išče delovno silo za novo trgovino v nakupovalnem središču BTC. Objavila je razpis za več kot 300 delovnih mest na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem, prehrane, restavracije in drugih oddelkov. Vsi razpisi za prosta delovna mesta bodo odprti do konca septembra, nato bodo v oktobru razgovori in