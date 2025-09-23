Okoli 18. ure prišlo do streljanja! Moški (61), šlo naj bi za nekdanjega poslanca, ubit, morilec na begu (VIDEO)

V občini Garčin pri Slavoskem Brodu je okoli 18. ure prišlo do streljanja, v katerem je bila ena oseba huje ranjena. Kljub prizadevanjem reševalcev je poškodovanec zaradi poškodb umrl, navajajo hrvaški mediji. Policija se je nemudoma odzvala in prišla na kraj dogodka in izvaja kriminalistično preiskavo. Več informacij bo znanih po končani preiskavi, so sporočili s Policijske uprave Brod-Posavina.

Osumljenec na begu

Portal Plus poroča, da se je umor zgodil v vasi Šušnjevci, nedaleč od Slavonskega Broda, in da je bil ubit moški. Storilca naj bi policiji poznali in da je še vedno na begu. Po informacijah domačinov se je morilec cel dan družil z žrtvijo na bližnjem piknik prostoru Ljeskove vode, nato pa ga je na cesti hladnokrvno ubil.

Žrtev naj bil tako bil 61-letni moški, na katerega je okoli 30 let star mladenič izstrelil več strelov.

FOTO: N. B.

Po informacijah, ki jih je pridobil 035portal, je bil ubit 61-letni Zoran Grgić, nekdanji poslanec HDZ.