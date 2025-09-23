Ogorčenje je veliko, poglejte zakaj: »Zaradi takšnih norcev se poškodujejo nedolžni ljudje« (VIDEO)

Na hrvaški Facebook strani »Prometne zgode i nezgode« so objavili posnetek iz ZagrebA, ki je ujel trenutek, ko je avtomobil spregledal ali pa se odločil ignorirati krožišče. Voznik je tako vožnjo preprosto nadaljeval, kot da bi bil sam na cesti.

Posnetek je sprožil komentarje ogorčenih gledalcev. Nekaj jih objavljamo:

»Večina voznikov nima pojma, kako se pripeljati skozi krožišče. Skoraj nihče ne da smernika pri vstopu. Včasih se sprašujem, kako so sploh opravili vozniški izpit«

»Na loteriji so zadeli vozniški izpit«

»Zaradi takšnih norcev se poškodujejo nedolžni ljudje« ...

Kaj pravijo prometna pravila pri nas?

Ko zapeljemo na krožno križišče se moramo razvrstiti na notranji prometni pas in na ta način omogočiti vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom. Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva ali več prometnih pasov, pa se mora voznik na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, voznik na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas krožnega križišča, je zapisano na spletni strani Agencije za varnost prometa (AVP). V krožnih križiščih se ne ustavljamo in ne vozimo vzvratno, ob morebitni menjavi prometnih pasov pa moramo preveriti vsa notranja in zunanja ogledala s posebnim poudarkom na pogledu čez rame oziroma mrtvem kotu.

Pri zapuščanju krožnih križišč zaradi zagotavljanja pretočnosti in varnosti ostalih udeležencev v prometu vedno pravočasno uporabimo desne utripalke, najbolje takoj ko odpeljemo mimo zadnjega uvoza. Voznika, ki krši člen zakona o pravilih cestnega prometa glede vožnje v krožišču, se kaznuje z globo v višini 40 evrov, je še zapisano na spletni strani AVP.