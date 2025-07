Ognjena stihija sredi mesta. Poglejte, kako so goreli avtomobili (VIDEO)

Iz prestolnice Hrvaške poročajo o nočni ognjeni stihiji. Tako je na enem od

parkirišč požar poškodoval več avtomobilov. Gasilci so prijavo o požaru prejeli po 1.30 zjutraj, in ko so prispeli na kraj dogodka, je bil ogenj že divjal.

V požaru so bili poškodovani najmanj trije avtomobili, je navedel Jutarnji list. Natančen vzrok požara bo znan po policijski preiskavi.