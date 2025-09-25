Ognjena krogla nad mestom, posneli trenutek eksplozije v industrijski coni: »Moja hiša se je stresla ...« ​ (VIDEO)

V sredo zvečer je v skladišču v industrijski coni Groundwell v Swindonu v Združenem kraljestvu odjeknila močna eksplozija, zato je izbruhnil hud požar, navaja Sky News.

Reševalne službe, gasilci in policija so okoli 19.30 odhiteli na teren in začeli evakuirati bližnje območje. Ljudem, ki živijo v bližini, so svetovali, naj ne zapuščajo svojih domov, naj zaprejo okna in se zaradi lastne varnosti izogibajo območju industrijske cone. Na kraju dogodka je bilo najmanj 10 gasilskih vozil, gasilska in reševalna služba Dorset in Wiltshire je sporočila, da se gasilci borijo z velikim požarom in ga poskušajo spraviti pod nadzor.

Prestrašeni prebivalci so na družbenih omrežjih poročali, da so slišali detonacijo. »Ogromna eksplozija, moja hiša se je dobesedno stresla. Ogromna ognjena krogla ... « je zapisala ena od uporabnic omrežja X.

»Moja vrata so se tresla, mislila sem, da nekdo poskuša vlomiti. Upam, da so vsi v redu, in da ni bil nihče poškodovan,« je zapisala druga.