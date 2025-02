Oglasila se je sestra pokojnega 24-letnega nogometaša: znano, kaj je počel pred smrtjo

V ponedeljek popoldan so po dnevu in pol v morju ob pristanišču v španskem mestu Alicante našli truplo 24-letnega nogometaša Jakova Jelkića, policisti pa so, čeprav so že takoj posumili, da gre za nesrečo, v katero naj ne bi bila vpletena tretja oseba, odredili obdukcijo.

Morali so namreč ugotoviti, zakaj in kako je mladi športnik končal na dnu morja. Ob tem so preverili posnetke nadzornih kamer v pristanišču in v okolici nočnega kluba, kjer se je pred smrtjo s soigralci iz švicarskega moštva zabaval Jelkić.

Posnetki so razkrili, da je 24-letnik klub sam zapustil okrog 2.30, nato pa se je vrnil po jakno in izginil.

Njegova sestra je nemudoma obvestila policiste, informacijo je delila tudi s sledilci na družbenih omrežjih. »Iskali smo ga z droni, iskali so ga policisti na tleh, vsi so vedeli za izginotje. Šlo je za športnika, za nekoga, ki v preteklosti ni kar tako izginil, to je bilo skrajno nenavadno za to osebo, zato smo seveda dali vse od sebe, da ga najdemo,« je dejal tiskovni predstavnik policije v Alicanteju.

Utopil se je

Med obdukcijo so v pljučih pokojnega našli morsko vodo, zato so oblasti zaključile, da se je mladenič utopil, niso pa na njegovem truplu odkrili znakov nasilja, kar je potrdilo začetno domnevo, da nogometaševa smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.

»Zdaj lahko tudi potrdimo, da je šlo za nesrečen splet okoliščin. Na posnetkih nadzornih kamer smo videli, da je klub zapustil sam, tudi zato lahko rečemo, da je padel v vodo. Morje je hladno in utopil se je,« je še dodal tiskovni predstavnik policije.

Svojo neverjetno žalost in bolečino je v svet izlila tudi njegova sestra, ko je izvedela, da so njenega brata našli mrtvega. »Oko moje lepo, ljubezen moja, sreča, moj dragi brat. Vedno te bom imela rada! Poskusila sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi te rešila, ti pomagala, a ni uspelo,« je zapisala neutolažljiva Janja, ki je bila v času bratove smrti v Švici, kjer je sicer živel tudi Jakov, v Španijo pa je z moštvom odpotoval na nogometni turnir.