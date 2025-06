»Oglas za masažo« razkril prostitucijo: šokirana ženska vse prijavila policiji

Ženska na Hrvaškem je z javnostjo delila sporočila, povezana z domnevno prostitucijo, ki naj bi se v Bjelovarju skrivala pod krinko oglasa za masažo. Tamkajšnji mediji poročajo, da je ženska poslala tudi posnetke zaslona sporočil, ki jih je našla v mobilnem telefonu svojega bivšega partnerja.

»Partner, s katerim imava skupnega otroka, čeprav nisva več v zvezi, je po naključju pustil odklenjen telefon. Opazila sem oglas za masažo, pri tem pa postala sumničava in poslala sporočilo z vprašanjem za prost termin. Kar sem nato izvedela, me je šokiralo,« je za portal Bjelovar.live povedala bralka.

Pravi, da je kmalu po poslanem sporočilu prejela cenik storitev, ki naj bi jasno nakazoval, da se za oglasom v resnici skriva prostitucija - in to v središču Bjelovarja!

Šok v Bjelovarju: v masažnem salonu namesto masaž prostitucija. FOTO: Zajem Zaslona/Index.hr

»Telefon sem preverila, ker sem sumila, da partner denar troši za vse drugo, le za najinega otroka, ki ga je po zakonu dolžan preživljati,« je dodala.

Kot je razvidno iz prejetih sporočil, naj bi polurni »termin« stal 100 evrov, enourni 150 evrov, cena za celonočno druženje pa bi bila stvar posebnega dogovora.

»Prepričana sem, da oglas za masažo služi le kot krinka za prostitucijo. Vse skupaj sem že prijavila policiji, zdaj pa je na njih, da primer raziščejo. Žal mi je predvsem za dekleta, ki so verjetno zelo mlada in se sploh ne zavedajo, v kaj so se zapletla,« je še dejala bralka.

Policija primera za zdaj še ni komentirala.

Prostitucija na Hrvaškem kazniva

Na Hrvaškem je prostitucija obravnavana kot prekršek, ne kot kaznivo dejanje, in je urejena v Zakonu o prekrških zoper javni red in mir. Po 12. členu zakona se oseba, ki se ukvarja s prostitucijo, kaznuje z denarno kaznijo od 20 do 100 evrov ali z zaporom do 30 dni.

Po tej določbi so torej kaznovane le prostitutke, ne pa tudi njihove stranke ali posredniki — razen če gre za organizirano zvodništvo, ki se obravnava kot kaznivo dejanje.