Ogenj usoden za štiri dečke

Kaj je zanetilo ogenj, ni znano, je pa policija še isti večer prijela 27-letno žensko, domnevno mater štirih dečkov, ki so umrli v strahotnem požaru.

Požar v Osaki naj bi bil podtaknjen. FOTO: Kyodo/Reuters

Kot se je izkazalo, so bili Kyson, Bryson, Keyton in Logan sami doma. Dečke, dva para dvojčkov, stara tri oziroma štiri leta, so gasilci, več kot 60 jih je bilo, v bliskoviti akciji v Suttonu južno od Londona rešili iz gorečega doma, tako da so razbili okna in se prebili skozi zublje, pripovedujejo sosedje, ki so tudi poklicali pomoč. Negibna telesa so nosili na pločnik, kjer so jih prevzeli reševalci in jih začeli oživljati, a so v bolnišnici pozneje izgubili boj in umrli. Zakaj so bili otroci doma sami in kaj je povzročilo požar, bo ugotovila preiskava, možje postave pa so zaradi suma zanemarjanja otrok kmalu prijeli mater štirih, ki naj bi živela sama s sinovi. Deveca Rose naj bi delala kot medicinska sestra, ali je bila usodnega večera v službi in ali je otroke redno puščala same brez varstva, še ni znano.

24 ljudi naj bi ogenj vzel v Osaki.

Strahoten požar je zajel tudi stolpnico v prometni četrti v japonski Osaki, ko je bilo v njej več deset ljudi, po zadnjih podatkih je smrtnih žrtev 24. Vzrok prav tako še preiskujejo, a vse kaže, da je ogenj nekdo podtaknil, saj so mnogi pričali o moškem, ki naj bi v sprejemnici psihiatrične klinike v četrtem nadstropju tik pred izbruhom požara okoli 10. ure dopoldne po poslopju polil tekočino. V stolpnici sicer deluje več podjetij in zdravstvenih ustanov.