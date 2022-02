Ogenj pogoltnil trajekt, umrlo 39 ljudi

V hudem požaru, ki je minuli konec tedna zajel rečni trajekt na jugu Bangladeša, je umrlo najmanj 39 ljudi, 72 pa je bilo ranjenih. Ogenj je izbruhnil okoli tretje ure ponoči, ko je trajekt MV Avijan-10 prevažal okoli 800 potnikov po reki Suganda v okrožju Jhalokati. Po ocenah gasilcev je najverjetneje izbruhnil v ladijski strojnici; 15 gasilskih čolnov je porabilo celi dve uri, da ga je spravilo pod nadzor. Trajekt so nato privlekli do obrežja, kjer so gasilci še nadaljnjih osem ur hladili strojnico, da ne bi bilo novega izbruha.

Rečni trajekti v Bangladešu so pogosto prenatovorjeni in slabo vzdrževani.

Trajekt je bil na poti od bangladeške prestolnice Daka do Bargune, okoli 250 kilometrov južneje po reki. Kakor so povedali gasilci, je bil poln potnikov, ki so bili na poti domov iz velemesta. Reševalci so našli 39 trupel, vseh 72 poškodovanih potnikov so morali odpeljati v bolnišnico; sedem močno opečenih je na intenzivni negi v Daki. Veliko potnikov je pred zublji skočilo v hladno reko in so plavali do obrežja.

Izbruh požara bosta preiskovali kar dve vladni komisiji. Nesreče rečnih trajektov v Bangladešu niso redke, saj so ladje zaradi ohlapnih in slabo nadzorovanih predpisov pogosto slabo vzdrževane in prenatovorjene. Trajekti so pomembno transportno sredstvo v državi, ki jo prepreda kar 130 rek. V zadnji hudi nesreči aprila letos je umrlo 25 ljudi, ko je trajekt blizu Dake trčil v drugo ladjo in se prevrnil.