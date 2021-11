Odstranili razbitine nihalke, umrlo 14 ljudi

Pred skoraj pol leta je Italijo in svet pretresla grozljiva tragedija ob jezeru Maggiore. Spomnimo, konec maja letos je v nesreči na žičnici, ki prevaža potnike iz letoviškega mesteca Stresa na bregu jezera na vrh gore Mottarone, umrlo 14 ljudi, preživel je le en deček.

Tožilstvu primanjkuje dokazov.

Gasilci so uspešno odstranili razbitine žičnice, kar je bilo vse prej kot enostaven zalogaj, saj kabina tehta kar poldrugo tono. Še prej so morali območje ustrezno pripraviti na zahtevno odstranjevanje: podrli so okoli 80 dreves, da so pridobili več manevrskega prostora. Žičnico je dvignil helikopter, poročajo italijanski mediji, gasilci pa so se pozneje poklonili žrtvam nezaslišane tragedije.

Preiskava nesreče sicer še poteka; pristojni so prst takoj uperili proti lastniku žičnice, direktorju in glavnemu tehniku. Očitali so jim manipuliranje z zasilno varnostno zavoro, da bi se izognili morebitnim blokadam ali zamudam v delovanju nihalke, a tožilstvu primanjkujejo trdni dokazi.

Nihalka je usodnega dne zaradi strgane vlečne jeklenice tik pred prihodom na postajo zapeljala vzvratno in zgrmela 20 metrov v globino, v nesreči je, kot rečeno, umrlo 14 ljudi, preživel je le šestletni Eitan Binar. V tragediji je izgubil mamo, očeta, mlajšega brata pa še prababico in pradedka, zadnje mesece pa sorodniki po mamini strani bijejo bridko sodno bitko za skrbništvo nad dečkom. Konec oktobra je izraelsko sodišče odločilo, da ga mora dedek, potem ko ga je odpeljal v Izrael, vrniti sorodnikom v Italijo.