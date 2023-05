Odprl je mobilno trgovino s heroinom, kokainom in metamfetamini (FOTO)

Kanadski poslovnež Jerry Martin se je v boju proti opioidni krizi odločil odpreti pravo pravcato trgovinico s prepovedanimi substancami. Trgovina The Drugs Store je prejšnjo sredo odprla vrata v vancouvrski četrti Eastside, kjer lahko zasvojenci kupijo heroin, kokain, metamfetamine, MDMA in druga mamila iz mobilne prodajalne.

Droge v trgovinici so testirane in preverjene. FOTO: Jennifer Gauthier, Reuters

Čeprav je provinca Britanska Kolumbija pred kratkim sprožila triletni postopek dekriminalizacije posedovanja majhnih količin drog, trgovina posluje nezakonito. A Martin pravi, da je pripravljen tvegati, da ga aretirajo glede na človeški davek, ki ga je zahtevala epidemija opioidov. Po uradnih podatkih je od leta 2016 zaradi prevelikega odmerka več kot 11.000 prebivalcev Britanske Kolumbije. Velik del smrti je povzročil fentanil, sintetični opioid, ki je 50-krat močnejši od heroina in kar stokrat od morfija in ki že leta »onesnažuje« ponudbo prepovedanih drog po Kanadi in ZDA.

Jerry Martin se je za podvig odločil, ko je zaradi prevelikega odmerka mamil umrl njegov polbrat. FOTO: Reuters

Kljub postopni dekriminalizaciji drog trgovinica deluje nezakonito.

»Ljudje umirajo,« je Martin povedal za portal Vice. »Še posebno zdaj, ko so dovolili jemanje mamil po vsej provinci ... Niso pa poskrbeli za čiste in varne dobavne vire drog. Dobijo jih iz istega vira, iz katerega se nato vsi predozirajo.« Martin pravi, da njegova trgovina ponuja le testirane droge brez primesi po cenah, primerljivih s tistimi na ulici. Pripravljene ima tudi varnostne ukrepe: kupci bodo morali dokazati, da so stari vsaj 18 let, poleg tega pa bodo morali podpisati izjavo, da so snov že uporabljali. Kupili bodo lahko največ 2,5 grama posamezne droge, kar je enako količini, ki jo dovoljuje zakon o dekriminalizaciji mamil. A kljub postopni dekriminalizaciji drog je Martin s svojo trgovino zašel v nevarne vode. Po trenutnih zakonih je za prodajo drog, kot sta heroin in kokain, še vedno predvidena zaporna kazen.

11.000 prebivalcev Britanske Kolumbije je umrlo zaradi prevelikih odmerkov opioidov od leta 2016.

Vancouver je sicer že dolgo na čelu gibanja za zmanjševanje škode zaradi mamil, ki si prizadeva ponuditi podporo uporabnikom drog namesto njihove stigmatizacije. Bil je eno prvih mest na svetu, ki so testirala uporabo varnih mest za vbrizgavanje drog, to je začel že leta 2003.