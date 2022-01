Odlom skale ubil 7 ljudi

Najmanj sedem ljudi je umrlo, 32 je ranjenih, med temi jih je devet obležalo v bolnišnici. Ena oseba je v kritičnem stanju zaradi hudih poškodb glave, še tri pa pogrešajo, poročajo brazilske oblasti po tragediji, ki je doletela turiste na jezeru Furnas v zvezni državi Minas Gerais, dobrih 400 kilometrov od São Paula.

Velika skala se je odlomila od pečine in zadela tri motorne čolne z obiskovalci priljubljene turistične točke ter povzročila gromozanski val, še tik pred tem pa so številni glasno opozarjali, da pada kamenje in ogroža varnost vseh na jezeru, a so bili njihovi kriki prepozni. Oblasti ocenjujejo, da je za odlom skale krivo deževje, ki je na jugovzhodu Brazilije padalo več dni zapovrstjo in razrahljalo podlago ter po državi povzročilo tudi številne poplave, zaradi katerih je moralo domove zapustiti več kot 17.000 ljudi. Kljub temu je bil konec tedna za priljubljeno destinacijo Capitolio, ki vabi obiskovalce predvsem zaradi akumulacijskega jezera tamkajšnje hidroelektrarne, turistično uspešen; okoli 5000 turistov z vseh koncev je obiskalo kraj, v katerem živi 8400 ljudi, ob določenih praznikih pa je gostov še veliko več.

Potapljači in drugi reševalci že dva dni neutrudno iščejo pogrešane, pomagajo pa si tudi s številnimi videoposnetki, ki so jih posneli obiskovalci tik pred nesrečo.