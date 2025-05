Odkupnine, grožnje in odrezani prsti – kriptobogataši postali tarče kriminalcev

Vodilni v trgovanju s kriptovalutami v Franciji so na muhi kriminalcev. V torek nekaj pred pol deveto zjutraj se je po navedbah medijev hči Pierra Noizata, prvega moža in soustanovitelja francoske platforme za menjavo kriptovalut Paymium, z dvoletnim otrokom in partnerjem sprehajala po ulici Pache v pariškem 11. okrožju. Ko se je družinica približala parkiranemu dostavnemu vozilu, so pristopili trije zamaskirani moški in hoteli mamico potisniti v avto. Njen partner je v zadnjem trenutku ugrabiteljem preprečiti zle namene.

Ugrabitelji so odrezali prst očetu francoskega bogataša.

Na spletu je časopis Le Parisien kmalu objavil posnetek, ki prikazuje trenutke po spodleteli ugrabitvi, ko so mimoidoči paru priskočili na pomoč, eden od njih je s tal pobral pištolo, ki je ugrabitelju padla na tla, in jo usmeril vanj. Drugi mimoidoči je proti zamaskirancem vrgel gasilni aparat. Vsi trije ugrabitelji so nato hitro vstopili v kombi in pobegnili.

Davida Ballanda so ugrabili januarja.

V Franciji pa tudi Španiji in Belgiji je bilo v zadnjih mesecih več ugrabitev ali poskusov ugrabitve kriptobogatašev oziroma članov njihovih družin. Oče podjetnika, ki je obogatel s kriptovalutami, je denimo v začetku maja preživel tri dni v ujetništvu, potem ko so ga ugrabili med sprehajanjem psa. Ugrabitelji so zahtevali več milijonov evrov odkupnine in sinu poslali fotografije očetovega odrezanega prsta.

Januarja je bil David Balland, soustanovitelj francoskega kriptopodjetja Ledger, ugrabljen z ženo iz njunega doma v severni Franciji. Videoposnetek Ballandovega odsekanega prsta skupaj z zahtevo po odkupnini v kriptovaluti je nato prejel drugi soustanovitelj Ledgerja Eric Larchevêque. Ugrabitelji so oba izpustili.