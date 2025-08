Odhod zgodovinske figure: v 96. letu umrl nekdanji romunski predsednik

Nekdanji romunski predsednik Ion Iliescu je danes umrl v 96. letu starosti, je sporočila vlada v Bukarešti. Iliescu je državo med drugim vodil po strmoglavljenju dolgoletnega socialističnega voditelja Nicolaeja Ceasescuja, med njegovim drugim mandatom pa je Romunija vstopila v Nato.

Iliescu je bil predsednik Romunije v letih od 1989 do 1996 in od 2000 do 2004. Nekdanji član vladajoče komunistične partije je oblast prvič prevzel med revolucijo, ki je privedla do odstavitve in usmrtitve Ceausescuja. Iliescu je nato slavil na volitvah leta 1990. Po sprejemu nove ustave je zmagal tudi leta 1992, nazadnje pa še leta 2000. Leta 1996 ga je premagal krščanski demokrat Emil Constantinescu.

V začetku junija je bil sprejet na zdravljenje v bolnišnico zaradi pljučnega raka. V javnosti se je nazadnje pojavil leta 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP.