Od droge elit do vsakdanje razvade, zaradi mamila razpadli nosovi in težave z erekcijo

DOSTAVA TUDI SREDI NOČI

Čedalje več kokaina pri nas, dostavljajo ga tudi sredi noči.

V novici iztekajočega se tedna smo izvedeli, da bo Evropski socialni sklad prispeval poldrugi milijon evrov za krepitev in nadaljnji razvoj mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Med slednjimi se je v zadnjem desetletju proti vrhu zlorabe povzpel kokain. »Kokain ni več samo prepovedana droga visoke družbe, ampak postaja vse dostopnejši za širšo populacijo,« spoznanja policije poda Drago Menegalija z Generalne policijske uprave. »Opažamo, da so pri večjem številu uporabnikov urinski testi na prisotnost drog pozitivni na prisotnost kokaina,« pa navaja dr. ...