Očividec opisal grozljivko na Norveškem: Kričali so in bežali, da bi se rešili

Norveška policija raziskuje grozovit zločin, ki se je v sredo zgodil v norveškem mestu Kongsberg. Napadalec, 37-letni Danec, je kot v filmu z lokom ubil pet ljudi in dve osebi poškodoval. Policija je potrdila, da je moški v za zdaj še neznanem časovnem obdobju prešel v islam. Da je vse skupaj še bolj grozno, naj bi bil stari znanec policije. Obravnavali naj bi ga zaradi različnih prekrškov, prav tako naj bi bil v večkrat v stiku z zdravstvenim osebjem zaradi zdravstvenih težav. Kaj ga je privedlo do strašnega dejanja, še ni znano.

Med ubitimi so štiri ženske in en moški. Njihovih imen še niso razkrili, so pa stari od 50 do 70 let.

Načelnik policije Ole Bredrup Sæverud je povedal, da so prijavo o napadu dobili bo 18.13. Prva policijska patrulja je bila na kraju kmalu po klicu, nekaj minut za tem pa so policisti izdali opozorilo, da je prišlo do incidenta, zaradi katerega so ogrožena življenja ljudi. V akcijo prijetja storilca je bilo vključenih 22 policijskih patrulj.

Svoj strelski pohod z lokom je začel v supermarketu Coop Extra, kjer je streljal na kupce. »Videl sem moškega za vogalom, ki je imel lok v rokah in puščice na hrbtu. Zatem sem videl ljudi, ki so kričali in bežali v strahu za svoje življenje. Ena izmed njih je bila ženska, ki je za roko vlekla otroka.«