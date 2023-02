Očim dveletno Petro pretepel do smrti, aretirali tudi mamo

Policija je v kraju Zaječar v vzhodnem delu Srbije prijela 23-letno mater in dve leti starejšega očima dveletne deklice, ki je v torek umrla za posledicami hudih poškodb. Moškega sumijo kaznivega dejanja nasilja v družini s smrtnim izidom, žensko pa zanemarjanja mladoletnega otroka, saj naj bi za zlorabo vedela, a je ni prijavila policiji.

6 let so pristojni spremljali družino.

»M. N. sumimo, da je v najetem stanovanju v Zaječarju po glavi in telesu večkrat udaril dveletno hčerko svoje zunajzakonske partnerice in jo težko ranil. Otroka so prepeljali v zdravstveni dom v Zaječarju, kjer je nato umrl,« so sporočili s tamkajšnje policije.

Po nekaterih informacijah naj bi deklico tja prinesla mati, po drugih pa teta, ki je po navedbah srbskega Kurirja deklico na robu smrti našla v njenem vozičku. Po poročanju srbskega Blica je bila ženska celo priča svakovega napada na malčico, medtem ko je njena sestra, dekličina mama, dogajanje le nemo opazovala.

Policija je aretirala očima in mater.

Po besedah dekličinega dedka, očeta njene matere, se je hči k novemu partnerju z otroki preselila konec lanskega leta. »Doma ji ni bilo všeč, ker ni mogla početi vsega, kar se ji je zahotelo. Z Milošem sta se ujela, zato se je preselila na drugo stran potoka. On ima še dva otroka od prej,« je povedal in dodal, da naj bi Mišo, kakor so klicali osumljenega Miloša, užival mamila. Družino so menda poznali in spremljali tudi na centru za socialno delo od leta 2016, a prijav o zanemarjanju in zlorabi otrok(a) ni bilo, poleg tega staršev ni nihče prijavil zaradi nasilja.