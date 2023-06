Očetu Koste K. zaplenili premoženje! Družine umorjenih pobesnele, ko so izvedele, kaj je poskušal narediti iz pripora

Sodnik višjega sodišča v Beogradu je izdal sklep, s katerim je očetu Koste K., ki je v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil osem deklic, enega fanta in priljubljenega šolskega paznika, prepovedal razpolaganje, odtujitev in obremenitev njegovega lastništva, poroča Nova.rs.

Sklep o določitvi začasnih ukrepov je bil sprejet na predlog družin umorjenih otrok. Kot so sporočili s sodišča, gre za stanovanje v Beogradu, dele poslovnih prostorov v Beogradu in osebno motorno vozilo. Začasni ukrepi bodo trajali do pravnomočnega zaključka kazenskega postopka.

Po neuradnih informacijah je družina trinajstletnika prejšnji teden pri notarju dala pooblastilo za prenos vsega premoženja na sorodnike. Družine umorjenih otrok so se odločile za zasebno tožbo proti očetu in materi ter od sodišča zahtevale začasen odvzem premoženja.