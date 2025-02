Očeta v stanovanju pričakal strašen prizor! Mrtva je bila vsa njegova družina

Iz Nemčije poročajo o grozljivem dogodku. Oče (45) se je v torek zvečer malo pred 18. uro vrnil v stanovanje v Villingen-Schwenningenu v nemškem Schwarzwaldu in našel mrtvo celotno družino. Na truplih fantov, starih 14 in 16 let, ter njegove žene (45) so bile vbodne rane. Preiskovalci in forenziki so bili na terenu do pozne noči, navaja Schwarzwälder Bote.

Mati ubila sinova, sodila še sebi?

Policija je našla nož, ki je bil verjetno uporabljen pri umorih. Po prvih podatkih policijske preiskave naj bi mati ubila svoja sinova in nato še sebe. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni znan.