Oče zahteval, da hči izbriše TikTok. Ko je to zavrnila, jo je ustrelil

Po podatkih organizacije Human Rights Watch je v Pakistanu vsako leto zaradi tako imenovanih častnih umorov ubitih okoli 1000 žensk. Do tega pogosto pride, kadar se vedenje ženske zdi v nasprotju s tradicionalnimi družbenimi pričakovanji.

Pakistanska policija navaja, da je oče v torek, 8. julija, ustrelil in ubil svojo 16-letno hčer, ker ni hotela izbrisati svojega TikTok računa. Po poročanju AFP je policija v zapisniku navedla, da je oče hčer umoril »zaradi časti«. Kmalu po dejanju so ga aretirali.

»Oče je hčer prosil, naj izbriše TikTok račun. Ko je to zavrnila, jo je ubil,« je medijem povedal predstavnik policije. Družina 16-letnice je sprva skušala prikazati umor kot samomor, poroča CBS News, ki se sklicuje na izjave policije v Rawalpindiju, kjer se je streljanje zgodilo.

Primer 16-letnice ni osamljen

Po podatkih Human Rights Watch je v Pakistanu vsako leto okoli 1.000 žensk ubitih v častnih umorih. To se zgodi, ko njihovo vedenje domnevno »sramoti« družino – pogosto že zgolj s tem, da objavljajo vsebine na družbenih omrežjih ali živijo preveč samostojno.

Primer 16-letnice ni osamljen. 30. januarja je bila zaradi podobnega razloga ubita tudi 14-letna Hira Anwar. Hira, ki je živela v New Yorku in objavljala videoposnetke na TikToku, je po poročanju The New York Timesa obiskala Pakistan na družinskem dopustu. Nekaj dni po prihodu v državo sta jo – po besedah policije – ubila njen oče in stric, ker naj bi jih njeni videoposnetki »osramotili«.

Oče, Anwar ul-Haq, naj bi organom povedal, da so bile njene vsebine »neprimerne« in da je zaradi njih »osramotila družino«.

Družba v Pakistanu pogosto temelji na strogi časti, poroča CBS News. Ženske pogosto nimajo pravice odločati o svojem izobraževanju, zaposlitvi ali zakonskih zvezah – o tem odločajo moški sorodniki, poroča People.