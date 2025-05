Oče ustrelil svojo mlado družino, vključno s 7-mesečnim dojenčkom in 6-letnikom, nato storil samomor

Po poročilih so štiričlansko družino, vključno z dvema majhnima otrokoma, našli mrtvo v domnevnem primeru umora in samomora v hiši v zvezni državi Montana v Združenih državah Amerike.

V nedeljo, 11. maja, malo pred 6. uro zjutraj po lokalnem času, se je policija mesta Kalispell (KPD) odzvala na klic moškega – pozneje identificiranega kot mož in oče družine – ki je dispečerju izrekel več zaskrbljujočih izjav in nato prekinil klic, ki je bil označen kot nujen zaradi duševnega zdravja, poroča ABC Fox Montana.

Po prihodu na kraj dogodka so policisti našli celotno družino – vključno s 7-mesečnim dojenčkom in 6-letnim otrokom – mrtvo zaradi strelnih ran, poroča NBC News, ki se sklicuje na načelnika policije Kalispell, Jordana Venezia.

Kot osumljenec in strelec je bil identificiran 33-letni Nicholas Olson-Hartley, mati pa kot 27-letna Katie Olson-Hartley.

»Zdi se, da je Nicholas Olson-Hartley ubil svojo mlado družino, nato pa poklical številko za klice v sili,« je povedal načelnik Venezio, poroča NBC News, in dodal: »Po klicu dispečerju si je vzel življenje.«

Nesmiselna tragedija

»Policijska uprava Kalispell žaluje skupaj z družino, ki jo je prizadela ta nesmiselna tragedija. Policistom bomo zagotovili vsa potrebna sredstva, da bodo lahko dogodek predelali in nadaljevali z zdravim pristopom k službi za skupnost Kalispell,« so sporočili iz policije, poroča ABC Fox Montana.

Po poročanju postaje KPAX (CBS-ova lokalna postaja) policija verjame, da je šlo za osamljen incident in da ni nevarnosti za širšo javnost. Načelnik Venezio na prošnje za dodatne informacije zaenkrat ni odgovoril, poroča revija People.

Nepremičninski razvijalec skupnosti Silverbrook Estates, Westcraft Homes, je na Facebooku v ponedeljek, 12. maja, brez navedbe imen zapisal: »Globoko nas je prizadela tragična izguba ene izmed naših družin iz skupnosti Silverbrook.

»Naše misli, molitve in iskreno sožalje so z vsemi, ki žalujejo – še posebej z razširjeno družino, sosedi in prijatelji, ki jih je prizadela ta nepredstavljiva tragedija,« so zapisali v objavi. »Tudi reševalcem, katerih dolžnosti v takšnih primerih pogosto prinašajo travme in bolečino, izrekamo podporo. Naj počastimo izgubljena življenja tako, da širimo prijaznost, se obračamo drug k drugemu in se medsebojno podpiramo. Prisluhnimo, sočustvujmo in bodimo ob strani,« so še zapisali, poroča people.com.