Oče umorjenega 13-letnika: »Moj otrok je bil 10. marca okoli 15. ure še živ ... «

Kitajsko je pretresel umor 13-letnika. Oblasti v mestu Handan na severu države so pridržale tri najstnike zaradi brutalne smrti njihovega sošolca.

Po zaslišanju so najstniki policijo odpeljali do dečkovega trupla, čeprav so sprva zanikali, da bi vedeli, kje je pokopan. Policija še vedno preiskuje motiv za umor, navaja The Beijing News.

Posmrtni ostanki zakopani na zapuščenem zelenjavnem vrtu

Primer 13-letnega dečka, identificiranega samo s priimkom Wang, je sprožil ogorčenje in burno razpravo o mladoletniškem kriminalu.

Oblasti so njegove posmrtne ostanke našle zakopane na zapuščenem zelenjavnem vrtu. Dečkov oče trdi, da so ga v šoli zlorabljali. Policija primer preiskuje kot naklepni umor, ob tem navaja BBC.

13-letnik je izginil 10. marca popoldne, je povedal njegov oče. Lokalne oblasti so sporočile, da je deček verjetno umrl še isti dan.

»Moj otrok je bil 10. marca okoli 15. ure še živ ... Ves denar je bil nakazan z njegovega telefona ob 16.10 in telefon je bil izklopljen,« je še povedal oče. Pred smrtjo je deček enemu od svojih treh sošolcev nakazal skoraj 25 evrov, je za The Beijing News razložil neutolažljivi oče.