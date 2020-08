Oče spolno zlorabljal hčerki, dekleti sta se krvavo maščevali

V Rusiji se je začelo sojenje sestrama Hačaturjan, ki sta obtoženi umora svojega očeta. Grozi jima 20 let zapora.



Sestri, Kristina (19) in Angelina (18) sta leta 2018 z nožem, britvico in solzivcem napadle svojega očeta, ker sta želele narediti konec večletni zlorabi. Moškega, Mihaila Hačaturjana so takrat našli mrtvega na stopnicah ene izmed moskovskih stolpnic. Nekaj ur pred smrtjo je bil izpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Kot piše 24sata je vpil na hčerki zaradi razmetanega stanovanja ter jih šprical s solzivcem. Hči Kristina, ki ima astmo, je omedlela.



Kot poroča CNN sta policiji povedali, da sta po umoru porezali tudi sebe, da bi izgledalo, da ju je on napadel. Potem sta poklicali reševalce. Po aretaciji sta policiji povedali, sta več let trpeli spolno zlorabljanje, fizično in čustveno nasilje. Navkljub vsemu temu jima grozi 20 let zapora.