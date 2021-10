Oče prejel klic, ki ga ne želite niti najhujšemu sovražniku

Vas Čonoplja pri Somborju v Srbiji je zavita v črno. V strašni nesreči, ki se je zgodila v petek v Okučanih na Hrvaškem, so umrli brata Duško (35) in Damir (38) ter njuna mati Radmila Perić (54). Z osebnim avtom so s zabili v tovornjak. Vsi trije so umrli na kraju nesreče, medtem ko je bil tovornjakar, Armin B. (25), državljan BiH, preventivno poslan v bolnišnico. Kot poročajo mediji, ni bil opit.

Blic poroča, da je tovornjakar želel zaviti, vendar je bil prehiter, zapeljal je na nasprotnosmerno vozišče in trčil z vozilom, ki ga je upravljal Damir. Tovornjak je nato zadel ograjo, zatem pa še sprednji del osebnega vozila.

Oče Čedomir je neutolažljiv, saj je izgubil ženo in oba otroka. Vse, kar govori, je: »Ko bi mi vsaj en sin ostal živ ...« Vse tri pokojne so danes pospremili na poslednji poti.