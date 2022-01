Oglasil se je oče pogrešanega Mateja: Ni na vseh posnetkih Matej

Mineva že pet dni, odkar se je v Beogradu za 27-letnim Hrvatom Matejem Perišem izgubila vsaka sled. O veliki iskalni akciji poročajo hrvaški in srbski mediji, oglasil pa se je tudi Matejev oče Nenad, ki je potrdil, da se na nekaterih posnetkih iz beograjskih ulic nahaja njegov sin. Tamkajšnji mediji so namreč naredili rekonstrukcijo Matejevega gibanja po srbski prestolnici na podlagi posnetkov, ki so jih zabeležile nadzorne kamere.

Kljub temu, da je oče potrdil, da se na nekaterih posnetkih nahaja njegov sin, pa v mediju Novosti.rs menijo, da gre za nekaj nenavadnih podrobnosti. Po izginotju se je govorilo, da je imel Matej na sebi obute črne superge, medtem ko ima mladenič na posnetku bele. A ta informacije o črnih športnih copatih niti ni bila uradni podatek policije.

Na posnetkih, ki jih je potrdil njegov oče je še nekaj nenavadnega. Na posnetku je ura 1.45 zjutraj, kar bi pomenilo, da je Matej, zapustil klub prej,kot je bilo sprva rečeno. Njegovi prijatelji so namreč povedali, da se je sled za Matejem izgubila okrog 2.30. Kot pišejo v Novosti.rs, ne gre za veliko časovno razliko, možno je pa tudi, da ura na nadzornih kamerah ni povsem natančna ali pa da so prijatelji napačno ocenili, kdaj so ga nazadnje videli.

Obstaja še en posnetek, na katerem nekdo plava v Savi. Čeprav je bilo najprej objavljeno, da je oče sprva potrdil, da je v Savi njegov sin, pa je pozneje to demantiral. Povedal je, da ni nikoli ni trdil, da je njegov sin v Savi. Po drugi strani pa še ni izključeno, da na posnetkih iz reke ni Matej.

Pri posnetku iz Save je denimo zanimivo, piše portal, da ni časovne oznake, kdaj je nastal in se zdi, da gre za posnetek, ki ga je nekdo ročno posnel. Torej, da je nekdo videl plavalca. Mogoče je tudi, da gre za posnetek iz nadzorne kamere, ki ga je nekdo posnel na telefon. To naj bi pojasnilo trzljaje in relativno slabo kakovost posnetka.

»Ni na vseh posnetkih, ki so se pojavili, Matej. Ob posnetkih, na katerih je on, so zraven še nekateri, ki nimajo nobene zveze z Matejem in ne vem, zakaj sploh gre. Jaz za posnetek, na katerem nekdo plava v Savi, nikoli nisem trdil, da je na njem Matej. Sploh ne verjamem, da gre za posnetek iz tistega večera. Pozanimal sem se, koliko stopinj je imela voda tistega večera, in je bilo 5 stopinj. Jaz sem vaterpolist, celo življenje sem v vodi in ni mogoče, da na ta način plavate (prsno in kravl, op.a) v vodi s petimi stopinjami, niti ne v neoprenu, kaj šele brez,« je za Index povedal oče Nenad.