Oče pogrešane zmagovalke Big Brotherja na policiji: »Vzeli so mi DNK, preiskava se širi«

»V Zagrebu sem. Sinoči sem prišel,« je za dnevnik.hr povedal Ivo Kovačević, oče Marijane Seifert, ki od aprila letos preživlja najhujšo nočno moro - izginotje hčerke.

»Vzeli so mi DNK, preiskava se širi.«

Takrat je Marijana, zmagovalka regionalnega Big Brotherja, izginila iz doma v Zagrebu. Od tistega dne ni več miru ne za Iva ne za njegovo ženo.

Pogovor s policisti ga je nekoliko pomiril

»Dal sem DNK, povedali so mi, da se preiskava širi na več strani. Več od tega mi niso mogli povedati, ker preiskava še poteka. A kolikor razumem, ne bodo več iskali le v Savi,« je povedal Ivo.

Pogovor ga je nekoliko pomiril: »Zdaj vidim, da policija opravlja svoje delo. Lažje mi je, ker je pristop drugačen kot prej. En policist mi pravi, da me razume, da ima tudi on otroke. In da sem lahko tukaj, kolikor hočem. Lažje mi je, ko sem tukaj, ko gledam, kaj in kako delajo. Čeprav bi bilo najboljše, če bi vedel kaj konkretnega – ali je živa ali mrtva.«