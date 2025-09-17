  • Delo d.o.o.
Oče petih otrok povozil sina pred hišo: 16-mesečni deček umrl v bolnišnici

Tragedija v Brčkem: kljub reanimaciji, fantku niso mogli več pomagati.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo
N. Č.
 17. 9. 2025 | 09:56
 17. 9. 2025 | 10:18
Pretresljiva tragedija se je zgodila v Brčkem v Bosni in Hercegovini, kjer je 16-mesečni deček umrl, potem ko ga je na domačem vrtu z avtomobilom nehote povozil njegov oče, so potrdili na tamkajšnji policiji.

Dogodek se je zgodil včeraj v naselju Cerik. Po podatkih policije je 30-letni moški z inicialkami J. H. v nesrečnem naključju zapeljal čez svojega sina.

»Prijavljeno nam je bilo, da je oče pripeljal otroka v zelo hudem stanju in da ga reanimirajo. Takoj po obvestilu so policisti odšli na kraj dogodka in izvedli vse postopke v okviru svojih pristojnosti, da bi ugotovili okoliščine tragedije,« je za javnost povedala tiskovna predstavnica Policije Brčko distrikta Dževida Hukičević, poročajo tamkajšnji mediji.

Otroka odložil na tla, da bi se pripravil za službo

Po navedbah agencije Fena so sosedje povedali, da je oče otroka držal v naročju, nato pa ga je odložil na tla na vrtu, da bi se pripravil za odhod na delo.

Težko poškodovanega dečka so takoj prepeljali v lokalno ambulanto, a mu kljub reanimaciji niso mogli več pomagati.

Sosedje so še povedali, da J. H. poznajo kot delovnega očeta petih otrok, ki družino preživlja z napornim fizičnim delom.

