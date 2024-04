Oče obtoženega za smrt Danke pravi, da bo povedal resnico tistemu, ki mu bo plačal pivo

Dušan Janković, oče osumljenega Srđana Jankovića za smrt male Danke Ilić, je izkoristil svojo pravico do molka na zaslišanju pred tožilcem. Srbski Kurir poroča, da tako oče kot mati obtoženega nista želela podati izjave.

Poročajo pa tudi, kaj se govori po vasi, iz katere prihaja obtoženi. Medtem ko so nekateri prepričani, da če je res storil to grozljivo kaznivo dejanje, bo moral kazen plačevati do konca življenja. Po drugi strani pa je treba vedeti, da če se trupla ne najdejo, ga ne morejo obtožiti.

»Oče meni, da so mu podtaknili in da njegov sin ni kriv,« je dejal eden izmed njegovih sovaščanov in dodal, da se oče obtoženega obnaša povsem normalno in običajno, kot da ne bi bilo govora o majhnem otroku, za katerega se ne ve, kje je.

Dušan naj bi se celo neprimerno šalil v baru in dejal, da kdor mu plača pivo, mu pove resnico. »Njemu je do šale in videti je, da bo pozabil na sina,« je dejala ena izmed vaščank in dodala, da je to vrglo črno luč na celotno vas.