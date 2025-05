Oče, obtožen umora hčerke, sme z družino na počitnice (VIDEO in FOTO)

Sodnica je odobrila prošnjo Christopherja Scholtesa iz Združenih držav Amerike, da z družino odpotuje od 1. do 9. maja, medtem ko čaka na sojenje zaradi umora, ki je predvideno za oktober.

Christopher Scholtes je obtožen umora prve stopnje, potem ko naj bi svojo 2-letno hčerko pustil samo v avtu tri ure. Sodišče mu je aprila dovolilo potovanje z ženo in dvema preživelima hčerkama na Havaje. V sodnem nalogu z dne 3. aprila je sodnica Kimberly Ortiz sprejela odločitev, da bo obravnavala prošnjo, in po zaslišanju 15. aprila tudi odobrila potovanje.

Potovanje je bilo odobreno deset mesecev po smrti Scholtesove 2-letne hčerke, ki naj bi jo pustil v avtu, medtem ko je igral videoigre. Njegova žena je hčerko odkrila nezavestno v vozilu tri ure kasneje. Temperatura v vozilu je bila takrat 43 °C.

Scholtes je policistom v Marani povedal, da je po opravkih pustil hčerko v avtomobilu z vključenim klimatskim sistemom, ker je spala v otroškem sedežu. Motor njegovega avtomobila se po 30 minutah samodejno ugasne – in Scholtes je, kot trdi ovadba, to vedel.

Večkrat puščal otroke v avtu

Njegovi dve preživeli hčerki, stari 6 in 9 let, sta prav tako povedali preiskovalcem, da ju je oče v preteklosti večkrat puščal same v avtu dalj časa. V ovadbi je opisan tudi domnevno izmenjano SMS sporočilo med Scholtesom in njegovo ženo, v katerem naj bi mu žena napisala: »Rekla sem ti, naj jih nehaš puščati v avtu. Kolikokrat sem ti to že rekla?«

Po pregledu dokazov je tožilstvo okrožja Pima zoper Scholtesa vložilo obtožnico za umor prve stopnje in namerno zlorabo otroka. Na obeh točkah obtožnice se je v sodni dvorani izrekel za nedolžnega. Marca je, kot kažejo sodni zapisi, zavrnil dogovor tožilstva, ki bi ob priznanju krivde obtožbo znižal na umor druge stopnje. Le nekaj dni po zavrnitvi dogovora je zaprosil sodišče za dovoljenje, da z družino potuje na dopust na Havaje.

Sodnica Ortiz je v odobritvi zapisala, da mora Scholtes še naprej spoštovati vse pogoje pogojnega izpusta, med drugim mora ostati v stiku s službo za nadzor pred sojenjem in ne sme imeti nenadzorovanega stika z otroki – tudi ne s svojimi.

Tožilci so nato zahtevali, da pred skoraj 5.000 kilometrov dolgim potovanjem na Havaje odda potni list, a je sodnica Ortiz to zavrnila.

Grozi mu dosmrtna kazen

Sojenje za umor se bo začelo 27. oktobra, saj je bilo prestavljeno s prvotnega datuma v septembru. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen, poroča people.com.