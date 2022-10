Oče moril prostitutke, otroci skrivali trupla

Policisti v ameriški zvezni državi Iowa preiskujejo navedbe Lucy Studey, da je njen pokojni oče umoril 70 žensk, ona in njeni sorojenci pa so mu morali pomagati znebiti se trupel. Studeyjeva je pozornost policistov pritegnila z izjavo, da jim lahko pomaga najti trupla, saj se dobro spominja 30 metrov globokega vodnjaka, kamor so jih poleti prevažali z vozički, pozimi pa so si pomagali s sanmi.

Grozodejstva so se dogajala v mestu Thurman, kjer je v najboljših časih živelo komaj dobrih 200 ljudi, v zadnjih letih pa število prebivalcev strmo upada. Poleg tega je bila kmetija Studeyjevih na obrobju mesteca, bližnjih sosedov niso imeli in nikomur se sanjalo ni, kaj se pri njih dogaja. »Ves čas je bil pijan in rad je pretepal ženske, jih brcal v glavo, dokler niso izdihnile,« se spominja Lucy.

Donald Dean Studey je sicer umrl že pred devetimi leti, pred njim sta ta svet zapustili dve njegovi ženi. Čeprav je mrliški oglednik za eno ugotovil, da se je zadavila z električnim kablom, druga pa se je ustrelila, so policisti obe smrti označili za samomora in primer zaključili, zdaj pa so postali sumničavi in vedno bolj realen se jim zdi scenarij, da je obe pokončal Donald. Njegove žrtve so bile sicer v glavnem prostitutke, saj jih je lahko brez večjih težav zvabil na svojo kmetijo, jih omamil in pokončal.

2013. leta je Donald umrl.

Lucy se še spominja, da so bile vse očetove žrtve belke s temnimi lasmi, stare pa med 20 in 30 leti. Ko jih je ubil, je za spomin obdržal njihove zlate zobe, vse drugo, kar so imele na sebi, tudi če je to bil drag nakit, so odnesle s seboj v večnost. »Rekel nam je samo, da moramo do vodnjaka, in takoj smo vedeli, kaj to pomeni. Vsakič, ko sem se vrnila, sem bila prepričana, da bo ubil tudi mene, da ne bi izdala njegove skrivnosti. Do njega ne čutim popolnoma nič, nikoli nisem. Ko je bil še živ, sem upala, da ga bo dosegla roka pravice, a to se ni zgodilo. Zdaj si želim, da bi bile njegove žrtve deležne dostojnega pokopa, njihovi bližnji pa bi dobili odgovore,« pravi Lucy.

V primeru, da možem postave res uspe najti trupla vseh 70 žrtev, kolikor jih je pokojni kmetovalec po navedbah njegove hčerke umoril, bi postal eden najhujših serijskih morilcev v zgodovini ZDA.