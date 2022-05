Oče Mateja Periša vznemirjen, družini namerno povzročajo bolečino: Prosim, vzdržite se

Na spletnih omrežjih se je pojavil lažni profil sestre Mateja Periša Andree, na katerem so se pojavljale različne informacije iz Matejevega življenja. Oče Nenad je po pojavu lažnega profila človeka, odgovornega zanj, pozval, naj spoštuje bolečino družine: »Res mi ni jasno, kako bi lahko kdo Mateja označil za brata in imel pri tem nedolžne motive. Prosim tiste, ki se predstavljajo kot Matejeva družina, da zavoljo tistih, ki trpijo, da se vzdržijo takšnega predstavljanja oziroma pošiljanja tovrstnih sporočil javnosti. Ustvarjanje lažne identitete in povezovanje z osebo, ki je ni več tukaj na Zemlji, ne izkazuje spoštovanja do pokojnika. Hvala za razumevanje v imenu Matejeve družine.«

Govoril je z Matejevimi prijatelji, ki tudi trpijo

»To so mladi in dobri fantje. Trenutno so zelo slabo zaradi vsega, kar se je zgodilo. Predstavljajte si, od začetka leta so izgubili dva prijatelja. Pred mojim Matejem se je ubil še en prijatelj. Čutim njihovo bolečino. Pogovarjali smo se o mojem sinu, o tem, da kaj je imel rad, kakšen je bil … Ne zamerite jim, če jih čez nekaj let vidite, da se smejijo. Mladi so in morajo živeti. Želim, da imajo otroke in da bodo dobri ljudje. Da so nanje tako ponosni, kot sem jaz na svojega Mateja,« pravi Nenad.