Oče kriv za umor invalidne hčerke: pod truplom našli črve, reševalci bruhali (VIDEO)

Kylea Titford (16) iz Velike Britanije se je rodila z več različnimi boleznimi, zaradi katerih ni mogla hoditi, zato se je premikala s pomočjo invalidskega vozička.

Srednjo šolo je obiskovala v Newtonu v Srednjem Walesu. Sošolci so jo opisali kot močno, neodvisno in zabavno dekle z velikim smislom za humor.

Vse se je spremenilo s prihodom koronavirusa in uvedbo stroge karantene marca 2020, ko je Kylea ostala zaklenjena v svoji sobi. Oktobra istega leta so jo našli mrtvo, za njeno smrt pa sta obtožena njen oče Alun Titford, ki ga je sodišče zdaj spoznalo za krivega, in njena mati Sarah Lloyd-Jones.

Starši so obtoženi umora iz malomarnosti. Mati je krivdo že priznala, je poročal The Guardian.

Alun je med prvim zaslišanjem povedal, da Kylea od začetka karantene ni vstala iz postelje, kasneje pa je svojo zgodbo spremenil in dejal, da je bila malo pred smrtjo vstala iz postelje in se gibala po pritličju v invalidskem vozičku.

Reševalci bruhali zaradi smradu

Po njegovih trditvah je zadnjič vstopil v hčerkino sobo dva tedna pred njeno smrtjo, da bi jo poljubil na njen 16. rojstni dan, in vztrajal je, da ni opazil ničesar nenavadnega, niti vonja.

Med sojenjem so reševalci, ki so jih poklicali po dekličini smrti, povedali, da so bruhali zaradi smradu v sobi. Pod njenim truplom so našli črve, v času smrti pa je Kylea tehtala 146 kilogramov in je bila 20 kilogramov pretežka za invalidski voziček.

Vzrok smrti je bilo vnetje in okužba velikih predelov kože zaradi debelosti, zapletov in nepokretnosti.

Sobdba staršema bo izrečena 1. marca.