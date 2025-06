Žrtve grozljivega napada v Gradcu: slovo za Leo, Hano, ... (FOTO)

Številni so se danes zbrali tudi pred šolo v ulici Dreierschützengasse, kjer je 21-letni nekdanji dijak v tragičnem napadu na srednjo šolo v avstrijskem mestu Gradec ubil deset ljudi, med njimi devet mladostnikov, starih med 15 in 17 let, in učiteljico, ki je poškodbam podlegla v bolnišnici, poroča avstrijska radiotelevizija ORG.

Še 12 ljudi je ranil, nakar si je sodil sam. Hospitaliziranih je 11 ranjenih, pri čemer se jih pet zdravi na intenzivni negi, stanje vseh pa je stabilno, so danes sporočili zdravstveni organi.

21-letnik je v torek ob 10. uri oborožen vstopil v stavbo in začel streljati na učence in osebje. Po več deset strelih je storilec storil samomor na šolskem stranišču. Motiv napada še vedno ni uradno znan, vendar poteka intenzivna preiskava.

Med žrtvami je bila Hana Akmadžić, dekle iz Cazina, mesta iz Bosne in Hercegovine, katere življenje se je končalo v mladih letih. Čeprav ni imela bosanskega državljanstva, je Hana prihajala iz družine s koreninami v Krajini. To žalostno informacijo je potrdil hafiz Sabahudin Hasić, imam mošeje Bošnjak v Gradcu, ki je v stiku z družino deklice.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

V isti tragediji je življenje izgubil tudi 17-letni K. J., mladenič, doma iz Travnika v Bosni in Hercegovini, poroča buzimpress.ba. Oba mlada življenja sta bila del bosanske in hercegovske diaspore v Avstriji – delavna, tiha, ponosna in polna potenciala. Njun odhod je pustil globoko praznino v skupnosti, šoli, pa tudi v srcih vseh, ki se ju spominjajo.

Ta dogodek, ki je za vedno spremenil življenja mnogih družin, nas znova spominja na krhkost življenja in dejstvo, da nasilje ne izbira ne kraja ne časa – in da vedno najbolj trpijo najbolj nedolžni.

Hanino življenje, tako kot življenja drugih žrtev, bo ostalo trajen opomin, da noben otrok ne sme biti žrtev nikogaršnje jeze ali teme. Njen molk zdaj govori glasneje kot besede – govori o izgubljenih sanjah, o neizpolnjenih šolskih dneh, o neprebranih sporočilih.

FOTO: Alex Halada Afp

Med žrtvami streljanja v Gradcu je tudi kosovska deklica po imenu Lea. Župan občine Viti, Sokolj Haliti, je izrazil sožalje njeni družini. »Globoko me je pretresla novica o tragični izgubi vaše hčerke Lee iz naše občine, ki je danes izgubila življenje v hudem napadu v mestu Gradec v Avstriji. Ta tragični dogodek nas je vse globoko pretresel. Izguba mladega življenja s sanjami in upanjem za prihodnost je rana, ki pušča neizbrisen pečat v duši vsakega od nas,« je Haliti zapisal na Facebooku.

»Moj sin se je delal mrtvega«

Oče dveh dijakov na srednji šoli v Gradcu je povedal, da je eden od njegovih sinov ležal na tleh, ko je 21-letni strelec začel streljati in se delal mrtvega, da bi preživel. Povedal je, da ni mogel takoj stopiti v stik z drugim sinom.

FOTO: Erwin Scheriau Afp

»Bal sem se, kaj se dogaja,« je dejal.

Po pol ure je njegov sin, »hvala bogu«, poklical in povedal, da je v avli šole Helmut-List, oddahnil si je, njegova otroka sta v redu, na varnem. Vendar pa so bili nekateri njihovi prijatelji poškodovani. Oče je med pogovorom z novinarji Pulsa 24 težko našel besede.

»Kdo je to storil? Kaj je bil njegov problem? In zakaj šola? Ne vem, kaj naj rečem. To je res žalostno,« je dodal vidno pretreseni starš.

Mami poslal video sporočilo

Arhur A. je pred dvema letoma opustil šolanje. Bil je dijak šole, ki jo je napadel. Po navedbah policije ni bil predhodno obsojen in je veljal za neopaznega. Na družbenih omrežjih o mladeniču skoraj ni sledi. V policijski bazi podatkov se pojavlja le kot žrtev žeparjenja. Zdaj je znano, da naj bi bil v preteklosti deležen hudega ustrahovanja – ali je to sprožilo kaznivo dejanje, še ni jasno in je predmet preiskave. Vendar pa naj bi se po poročanju medijev videl kot žrtev ustrahovanja in se iz maščevanja ubil.

Med preiskavo hiše – Avstrijec je živel v predmestju Gradca – so našli poslovilno sporočilo. Ugotovili so tudi, da je posnel videoposnetek za svojo mater. V njem je napovedal kaznivo dejanje in izjavil, da je ravnal »po lastni volji«.

Po poročanju Heute je te posnetke poslal materi. Sinovo sporočilo je videla 24 minut pozneje in takoj obvestila policijo.

Vendar je do takrat že pustil krvavo sled po svoji nekdanji srednji šoli. Že je potekala obsežna policijska operacija, v kateri je sodelovalo 300 policistov. Preiskovalci so za Heute povedali, da so na njegovem domačem naslovu našli tudi cevno bombo. Vendar naj bi bila nefunkcionalna.